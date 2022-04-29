Абакан, , 12:19 — REGNUM В Хакасии 1 мая, в День Весны и Труда, состоится праздничное шествие. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

В Первомай Алексей Колчин © ИА REGNUM

Региональная Федерация профсоюзов призывает жителей Хакасии отпраздновать этот день под девизом «Zа Мир! Zа Труд! Zа Май!». В первомайском шествии примут участие члены профсоюзов, политических партий и общественных объединений.

Начало шествия – в 10:00 по местному времени. Также абаканцев и гостей города ждёт первомайский митинг и праздничный концерт.

Как сообщало ИА REGNUM, администрации районов Ленинградской области подготовили спектр мероприятий на Первомай.

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