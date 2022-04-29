Санкт-Петербург, 29 апреля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Администрации районов Ленинградской области подготовили обширный спектр мероприятий на Первомай. При этом регион отошёл от традиции проведения шествий трудовых коллективов и переориентировался на организацию флешмобов и концертов. Об этом сообщили 29 апреля в администрации региона.

Советский плакат «Да здравствует 1 мая!»

Мероприятия пройдут во всех районах Ленобласти. Для жителей области подготовили концерты, конкурсы, ярмарки и другие активности. Так, сельскохозяйственная ярмарка развернётся Бокситогорском районе. Там можно будет посетить торговые ряды, принять участие в концертной программе и в детских развлечениях.

В Волосовском районе в деревне Бегуницы в 11:00 пройдёт флешмоб «Россия, вперед!». В том же районе можно будет принять участие в квесте «Вестники весны: приметы весны в пословицах и поговорках», увидеть театральную постановку «Все профессии нужны, все профессии важны», праздничные концерты состоятся в деревне Рабитицы и ещё один — в посёлке Калитино.

Кроме этого концерты пройдут в Волховском, Выборгском, Гатчинском, Лодейнопольском, Сланцевском, Лужском и других районах Ленинградской области.