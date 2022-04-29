Варшава, 29 апреля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Власти Польши передали Украине партию оружия, сообщает 29 апреля Польское радио.

Міністерство оборони України Танк Т-72 армии Украины

По данным СМИ, Варшава поставила Киеву технику на 1,5 млрд долларов. В частности, было передано 200 танков Т-72. Кроме того, польские военные предоставили самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», реактивные системы залпового огня «Град» и ракеты «воздух-воздух».

Польские журналисты располагают данными и о передаче дронов польской компании WB Electonics и переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun.