Париж, 29 апреля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Посол Франции на Украине Этьен де Понсен заявил, что не располагает информацией о добровольно уехавших на Украину гражданах Франции, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Относительно положения французов, добровольно уехавших на Украину, посол Франции был тверд и заявил, что у него «нет новостей и он не пытается их получить».

«Мы не поощряем эти инициативы», — отметил посол Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Франции на Украине Этьен де Понсен заявил, что президента Эммануэля Макрона «ожидают» на Украине.