Сочи, Краснодарский край, 29 апреля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Чистоту пляжей Сочи оценила главный санитарный врач России Анна Попова на совещании, посвящённом организации курортного сезона, в Сочи 29 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Пляж

Попова, в частности, отметила высокую востребованность отдыха на черноморском побережье.

«Хочу отметить, что Сочи имеет очень хороший опыт по обеспечению чистоты пляжей, чистого моря. На сегодняшний день у пляжей курорта несколько международных «голубых флагов», — сказала Анна Попова.

В числе рисков для курортного сезона Попова назвала возможность возникновения заболеваний, которые передаются клещами. Однако, отметила она, на Кубани в последние шесть лет проделана большая работа по этому направлению.

В целом Попова оценила противоэпидемическую готовность к проведению курортного сезона как высокую.

Как сообщало ИА REGNUM, на майские праздники только в Сочи ждут около 250 тысяч гостей, в целом на курортах края — около 600 тысяч отдыхающих.