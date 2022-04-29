Брянск, , 12:03 — REGNUM Новый свиноводческий комплекс крупнейшего в России агропромышленного холдинга «Мираторг» запущен на территории Брянской области. Об этом 27 апреля сообщила пресс-служба Приокского управления Ростехнадзора.

Свиньи

Отмечается, что управление приняло положительные решения о допуске в эксплуатацию комплекса зданий и сооружений по искусственному осеменению, воспроизводству и откорму свиней свиноводческого комплекса указанной компании, который расположен на территориях Трубчевского, Суземского, Севского и Климовского районов Брянской области.

Также уточняется, что новый сельскохозяйственный комплекс готов выпускать за цикл воспроизводства объем готовой продукции порядка 1840 тонн.

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