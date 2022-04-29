Брянск, 29 апреля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В Брянской области за истекшие сутки госпитализированы 13 пациентов с COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля в региональном оперативном штабе. Врачи выписали после лечения 84 человека.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

Общее количество подтверждённых случаев заболевания COVID-19, в Брянской области достигло 161 017. Выздоровел 156 631 житель.

За минувшие сутки зарегистрировано три летальных исхода у ковид-пациентов, всего скончались от осложнений 3 970 человек.