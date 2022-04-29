В Брянской области в госпитали попали ещё 13 пациентов с COVID-19
Брянск, 29 апреля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В Брянской области за истекшие сутки госпитализированы 13 пациентов с COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля в региональном оперативном штабе. Врачи выписали после лечения 84 человека.
Дарья Драй ИА REGNUM
COVID-19
Общее количество подтверждённых случаев заболевания COVID-19, в Брянской области достигло 161 017. Выздоровел 156 631 житель.
За минувшие сутки зарегистрировано три летальных исхода у ковид-пациентов, всего скончались от осложнений 3 970 человек.