Первомайск, , 11:57 — REGNUM Киевские боевики подвергли артиллерийскому обстрелу Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 29 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел ВСУ (сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады (Украина)

Уточняется, что обстрел Первомайска со стороны украинских вооруженных формирований был зафиксирован в 10:45 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпушено пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артём» в Киеве уничтожены ракетным ударом российских воздушно-космических сил.