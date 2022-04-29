Донецк, 29 апреля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике в ходе спецоперации освобождены от националистов 173 населённых пункта. Об этом 29 апреля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Цуканов М.В Флаг ДНР

В штабе рассказали, что группировка войск ДНР при поддержке Вооружённых сил РФ освободила населённые пункты Валерьяновка, Благовещенка, Егоровка, Евгеновка, Старомлиновка и Кирилловка (Волновахский район). Также отмечается, что под полным оперативным контролем находится и Мариуполь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в штабе объявили об освобождении 167 населённых пунктов.