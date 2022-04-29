Екатеринбург, 29 апреля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Инновационный препарат AB-19 для профилактики и лечения осложнений сахарного диабета создали ученые Уральского федерального университета совместно с коллегами из Волгоградского государственного медицинского университета, сообщает 29 апреля корреспондент ИА REGNUM.

(сс) FraukeFeind Лекарства

В данный момент фармакологическая компания под научно-технологическим сопровождением занимается организацией выпуска опытно-промышленной партии препарата в виде капсул в требуемых дозах и необходимом количестве.

Также ведется подготовка регистрационного досье для сертификации препарата и получения разрешения Минздрава РФ на проведение клинических испытаний. При этом в случае успешного прохождения последних в России может появиться новое отечественное инновационное лекарство для профилактики и лечения осложнений сахарного диабета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что импортозамещающую клининговую и бытовую химию для промышленных предприятий производит резидент свободного порта Владивосток — компания «Хим ДВ».