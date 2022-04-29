Москва, , 11:46 — REGNUM Рособрнадзор не поддерживает законопроект группы депутатов парламентской фракции «Новые люди», в котором предлагается предоставлять школьникам право повторно сдать ЕГЭ в течение месяца, если они не согласны с первоначальным баллом по предмету. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Рособрнадзор не поддерживает указанный законопроект, поскольку предлагаемые нормы являются избыточными. У выпускников, которые не получили аттестат, и сейчас есть возможность пересдать ЕГЭ по обязательным предметам в резервные сроки и затем в дополнительный период в сентябре», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается также, что ведомство не считает нужным изменять названные нормы закона: «Также в службу не поступают обращения граждан или органов власти с соответствующими запросами».

В ведомстве подчеркнули, что предметы по выбору нужны лишь для поступления в вузы, и пересдача ЕГЭ через месяц не сможет дать право выпускникам дополнительные варианты с поступлением на обучение по программам вузов в текущем году. В этой связи пересдачи в дополнительный период необходимы только по обязательным предметам для выпускников, которые не получили аттестат.