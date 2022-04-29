Сочи, Краснодарский край, , 11:38 — REGNUM Все российские регионы сохраняют статус ситуации высокого риска из-за пандемии коронавируса. Об этом на совещании, посвящённом курортному сезону в Краснодарском крае, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Абсолютно очевидно, что пандемия не закончилась. ВОЗ не снимает статуса ЧС. Все субъекты РФ также сохраняют статус ситуации высокого риска», — сказала Попова.

По её словам, на сегодняшний день среднее число заболевших «составляет семь-восемь тысяч»: «Темпы снижения заболеваемости замедлились».