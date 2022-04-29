Новосибирск, , 11:38 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 29 апреля, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 595 пациентов, в том числе семь детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки было выявлено 115 новых носителей коронавируса. За это же время 117 человек выписали с выздоровлением, двое скончались, в реанимации находится 71 человек, на ИВЛ – 13 пациентов.

Всего в регионе зарегистрировано 256 084 случая заражения коронавирусом, 249 123 пациента выписаны с выздоровлением, умерли 5620 человек.