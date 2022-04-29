Джакарта, 29 апреля, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо провел телефонный разговор с президентом Португалии. Об этом глава индонезийского государства написал в Twitter.

Kremlin.ru Джоко Видодо

«Мы обсудили многие вопросы: укрепление двустороннего сотрудничества, ситуацию на Украине, продвижение восстановления мировой экономики и роль G20 в этом отношении», — написал Джоко Видодо в своем аккаунте в Twitter.

Ожидается, что президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза посетит Индонезию.

«Я с нетерпением жду встречи с президентом Соузой в Индонезии в следующем году», — написал глава индонезийского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель индонезийской торговой палаты Восточной Нуса-Тенгара Бобби Лианто пригласил генерального директора Bloomberg Майкла Блумберга принять участие в саммите G20.