Москва, 29 апреля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Новая модель смартфона AYYA с системой защиты от несанкционированного доступа к данным владельца будет выпущена государственной корпорацией «Ростех» в 2022 году. Об этом 27 апреля сообщила пресс-служба госкорпорации.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростех

Уточняется, что новый смартфон будет обладать современными пользовательскими характеристиками и при этом его стоимость будет заметно ниже, чем сейчас.

Также указывается, что во время работы системы защиты пользователь смартфона полноценно применять трастфон: оставаться в сети интернет, общаться в мессенджерах, задействовать приложения, при это устройство, как и раньше, будет работать под управлением двух операционных систем – ОС Android или отечественной ОС Аврора.

Отметим, в данный момент идут продажи первой модели трастфона – AYYA T1, пилотная партия которого в количестве нескольких тысяч устройств продана почти полностью. При этом объем предзаказов на следующую партию составляет 90%, еще одна партия находится в производстве.