Москва, 29 апреля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Пока вероятность гиперинфляции в РФ низкая, и ситуацию удается держать под контролем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля заявил доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев. По его словам, жёсткая денежно-кредитная политика Банка России и высокий уровень ключевой ставки пока позволяют ограничить рост инфляции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

Однако, как полагает эксперт, если произойдут новые форс-мажорные ситуации, а экономическую активность и цепочки поставок окажется сложно восстановить, то инфляция превысит 20%.

«Вероятность гиперинфляции пока низкая. Ситуацию удаётся держать под контролем», — уверен Алиев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Ильинский заявил, что в настоящее время риски развития гиперинфляции в России ничтожны.