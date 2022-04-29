Москва, 29 апреля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России планируют разработать поправки об усилении ответственности за публичную демонстрацию экстремистской символики. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 апреля, об этом сообщил глава комиссии депутат Госдумы Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Gov.ru Василий Пискарёв

«Недавно прозвучало соответствующее предложение генпрокурора Игоря Краснова — четко прописать в законе ответственность за пропаганду и демонстрирование экстремистской символики — по аналогии с фашистской. Полностью поддерживаем инициативу и готовы на площадке комиссии этим заняться», — сказал Пискарёв.

Сейчас за демонстрацию и изготовление нацистской атрибутики КоАП предусматривает штрафы — вплоть до 100 тыс. рублей. Наказание могло бы стать аналогичным, отметил депутат Госдумы.

Ранее члены комиссии обратились в Генпрокуратуру с предложением признать материалы, пропагандирующие альтернативный флаг России, экстремистскими.

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