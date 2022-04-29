Париж, 29 апреля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Социалистическая партия, Коммунистическая партия, партия экологистов и партия «Непокорившаяся Франция» пытаются заключить соглашение о выдвижении совместных кандидатов на выборах в законодательные органы Франции, сообщает Le Figaro.

Publicdomainpictures.net Французский флаг

Социалистическая партия указала в пресс-релизе, что она фиксирует точки соприкосновения с партией «Непокорившаяся Франция» в связи с выборами в законодательные органы. Встреча двух политических формирований должна состояться утром 29 апреля.

После нескольких дней переговоров две левые силы во Франции, похоже, находятся на пути к соглашению.

Выборы в законодательные органы Франции состоятся 12 и 19 июня 2022 года.