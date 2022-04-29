Бухарест, 29 апреля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Сразу несколько правительственных сайтов, включая страницы министерства обороны и МВД Румынии, подверглись массированной кибератаке. Об этом 29 апреля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Christoph Scholz Хакер

Согласно официальной информации, минувшей ночью неизвестные хакеры полностью заблокировали доступ пользователей ко всем главным информационным ресурсам румынского кабинета министров, а также частично вывели из строя серверы структур-партнеров.

По словам спикера правительства Румынии Дана Карбунару, важные или конфиденциальные данные не пострадали.

«Специалисты ведомственных управлений киберзащиты работают над возобновлением работы указанных сайтов», — резюмировал, в частности, он.

Расследованием обстоятельств и поисков виновников происшествия занимается государственная служба безопасности Румынии.