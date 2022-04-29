Иркутск, 29 апреля, 2022, 10:16 — ИА Регнум. В Забайкальском крае по случаю Первомая запланировано проведение шествия и митингов трудовых коллективов. Подробности 29 апреля в своем телеграм-канале сообщила заместитель губернатора Инна Щеглова.

Gov.tuva.ru 1 мая

«Давайте покажем наше единение и примем участие в майском шествии», — призывает чиновница.

Праздничное шествие трудовых коллективов 1 мая стартует от улицы Выставочная до площади имени Ленина. В 11:00 местного времени на центральной площади состоится митинг. В нем примут участие представители исполнительной и законодательной власти Забайкальского края, городского округа «Город Чита», Союза работодателей, политических партий, общественных объединений, трудовых коллективов Читы.

По результатам митинга участники примут резолюцию. В ней профсоюзы обратятся к забайкальцам, правительству РФ и сторонам социального партнёрства Забайкалья с требованиями развития экономики, формирования стабильного рынка труда, справедливой зарплаты, справедливых социальных гарантий, безопасных рабочих мест для всех трудящихся.

Редакция ИА REGNUM ведёт первомайскую трансляцию.

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