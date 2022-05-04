Москва, 4 мая, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Накануне, 1 мая, во всем мире отмечали День солидарности трудящихся. В Российских регионах праздничные мероприятия прошли в условиях существенного ослабления коронавирусных ограничений. Например, в 2020 году Первомай в России праздновали онлайн — действовал режим самоизоляции, граждан просили остаться дома.

Советский плакат. 1 мая

В 2021 году День Весны и Труда также прошёл в условиях действия режима ограничений. Не было традиционной демонстрации на Красной площади в Москве и в 2022 году. Однако в столице России и в регионах состоялось множество мероприятий в честь Первомая — митинги, демонстрации, концерты, патриотические фестивали, викторины, игры, ярмарки, конкурсы и другие культурно-массовые события.

Подробности о праздновании 1 Мая в России в 2022 году — в трансляции ИА REGNUM.