Новосибирск, , 10:15 — REGNUM В Центральном парке Новосибирска сегодня, 29 апреля, проходит митинг-концерт «Zа мир – без нацизма!» Мероприятие посвящено памяти граждан, замученных украинскими нацистами, а также поддержке Вооружённых сил России, участвующих в спецоперации.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наши отцы, деды и прадеды завоевали свободу и независимость Родины, спасли мир от фашизма. С окончанием Второй мировой войны нам казалось, что тема нацизма исчезнет и нам больше не придётся повторять трагический урок. Но заокеанские технологи цветных и цветочных госпереворотов поставили страшный эксперимент. Теперь мы понимаем, что на территории Украины они проводили не только подозрительные биологические опыты в закрытых лабораториях, но и оживили замороженную коричневую чуму, которая захватила целый народ. Особенно горько нам, россиянам, осознавать, что этот страшный эксперимент был поставлен над братским нам народом на территории страны, в которой ещё не затянулись раны Великой Отечественной войны», — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Он пожелал российским солдатам и офицерам вернуться домой живыми и здоровыми.