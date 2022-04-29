Лозанна, Швейцария, , 10:11 — REGNUM Принято решение об изменении места проведения XXXII Всемирных студенческих игр 2023 года, сообщает 29 апреля пресс-служба Международной федерации университетского спорта (FISU).

Екатеринбург Иван Шилов © ИА REGNUM

Летняя Универсиада должна была пройти в Екатеринбурге в 2023 году. Однако из-за событий на Украине исполнительный комитет FISU принял решение «отложить право» уральского города на проведения мероприятия.

Отметим, что к проведению спортивных состязаний в Екатеринбурге велась подготовка с 2020 года.