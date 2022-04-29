Берлин, , 09:56 — REGNUM Ассоциация работодателей (BDA) Германии выступила против прекращения поставок газа из России, поскольку это приведет к серьезным последствиям не только для бизнеса, но и сильно ударит по государственному бюджету. Об этом заявил глава BDA Райнер Дульгер в интервью Augsburger Allgemeine.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это (прекращение поставок газа) имело бы катастрофические последствия для предпринимателей, работников и, что не менее важно, для государственного бюджета», — сказал он.

Особенно сильно остановка поставок газа ударит по химической и добывающей промышленности Германии, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Ассоциации компаний газовой промышленности ФРГ Zukunft Gas Тим Келер заявил, что внутреннее потребление газа в Германии следует сократить, чтобы создать запасы этого вида топлива на зимний период.

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