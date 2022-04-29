Берлин, 29 апреля 2022, 09:56 — REGNUM Ассоциация работодателей (BDA) Германии выступила против прекращения поставок газа из России, поскольку это приведет к серьезным последствиям не только для бизнеса, но и сильно ударит по государственному бюджету. Об этом заявил глава BDA Райнер Дульгер в интервью Augsburger Allgemeine.
Особенно сильно остановка поставок газа ударит по химической и добывающей промышленности Германии, уточнил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Ассоциации компаний газовой промышленности ФРГ Zukunft Gas Тим Келер заявил, что внутреннее потребление газа в Германии следует сократить, чтобы создать запасы этого вида топлива на зимний период.
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