Москва, 29 апреля, 2022, 09:41 — ИА Регнум. АНО «Московская школа гражданского просвещения», занимающаяся обучением российских политиков, журналистов и общественников, с 2016 года сотрудничала с британскими спецслужбами, сообщает Лента. ru. По данным издания, в период с 2016 по 2020 годы в рамках программы правительства Великобритании по обучению российских журналистов, политических и общественных деятелей, в Оксфорде проходили семинары.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Их участниками были журналисты, работающие в иноагентских СМИ: «7×7», «Эхо Москвы», «Радио Свобода», «Важные истории», «Новая газета», The Insider, «Такие дела», «Дождь», «ТВ-2», Riddle, BBC. На семинарах присутствовали спонсируемые Министерством иностранных дел («Форин-офисом») Великобритании представители издания «Кавказский узел», правозащитного центра «Мемориал», проектов 1 NGO LAB («1-я Лаборатория НКО») и «Инфометр». Организаторами этих мероприятий являлись Ассоциация школ политических исследований при Совете Европы, британский филиал School of Civic Education и Московская школа гражданского просвещения.

Основным направлением школы были семинары. Ежегодно с 1993 года проходило от 15 до 20 мероприятий в России (Голицыно), однако большая часть собиралась в Стокгольме (Швеция), Эстремадуре, Памплоне и Мадрид (Испания), Париже, Страсбурге, Леоне (Франция), Вашингтоне и Сент-Луисе (США), Берлине (Германия), Варшаве (Польша), Осло (Норвегия), Хельсинки (Финляндия) и Италии.

Как сообщает издание, помимо основателей Школы Елены Немировской и Юрия Сенокосова, к работе причастны: Тоби Гати (советник президента США), Рене Нюберг (посол Финляндии в РФ), Михаил Сульман (Нобелевский Фонд), а также некоторые российские предприниматели. Также, пишет Лента. ru, к школе имели отношение: британские работники спецслужб (Родрик Брейтвейт, Чарльз Гатри), представители международных центров исследований/аналитических центров, или Think Tank (Тома Гомар, Чарльз Грант, Антон Барбашин, Андрей Колесников), бывшие послы (Рене Нюберг, Томас Пикеринг, Эрнст-Йорг фон Штудниц).

В 2014 году Минюст РФ внес Школу в реестр иностранных агентов. В 2021 году аффилированную со школой Ассоциацию школ политических исследований при Совете Европы признали нежелательной на территории РФ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвиняла Лондон в финансировании российских НКО, одним из направлений работы которых стали образовательные проекты. Кроме того, о фактах иностранного вмешательства во внутренние дела России в своем докладе заявлял депутат Госдумы РФ Андрей Луговой. В Госдуму был внесен законопроект о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.