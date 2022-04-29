Москва, 29 апреля, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Польше очень бы хотелось откусить себе западную часть Украины, но слишком много факторов, которые не позволяют ей этого сделать, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.

ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Теперь о Польше… Что такое занятие Львова с точки зрения бандеровцев? Что нужно воевать теперь уже с Польшей. Что это значит для Германии? Германия совершенно не хочет такого расширения. Она думает о том, какое будет следующее расширение? Значит, немецкие и польские интересы на территории Украины, как всегда, пересекутся вместе с американцами. Что будут хотеть американцы? Они будут усиливать Польшу против Германии», — заявил Кургинян.

С точки зрения того, возможен ли такой исход событий, политолог отметил, что Польше очень бы хотелось что-нибудь такое сделать, но такой возможности у нее нет. Поэтому она как слон из анекдота, который «съисть 40 кг арбузов» может быть и может, «но кто ж ему дасть». В этом случае вокруг Украины начинают клубиться все международные конфликты с участием «всякой международной пакостью». И вся эта ситуация очень напоминает 30-е годы прошлого столетия.