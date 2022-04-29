Сеул, 29 апреля 2022, 09:29 — REGNUM Отмена масочного режима на улице является преждевременным шагом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление председателя переходного комитета избранного президента Южной Кореи Ан Чхоль Су.
Он выразил опасения, что действующее правительство таким образом хочет отметить свой вклад в возвращение страны к обычной повседневной жизни.
«Решение правительства вызывает сожаление, поскольку оно принято в отсутствие обоснованных научных данных», — подчеркнул Ан Чхоль Су.
Глава комитета напомнил, что в стране ежедневно фиксируют более 50 тыс. новых случаев заажений коронавирусом и более 100 смертей.
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