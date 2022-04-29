Сеул, 29 апреля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Отмена масочного режима на улице является преждевременным шагом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление председателя переходного комитета избранного президента Южной Кореи Ан Чхоль Су.

Iheung.go.kr Масочный режим в Южной Корее

Он выразил опасения, что действующее правительство таким образом хочет отметить свой вклад в возвращение страны к обычной повседневной жизни.

«Решение правительства вызывает сожаление, поскольку оно принято в отсутствие обоснованных научных данных», — подчеркнул Ан Чхоль Су.

Глава комитета напомнил, что в стране ежедневно фиксируют более 50 тыс. новых случаев заражений коронавирусом и более 100 смертей.

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