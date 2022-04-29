Курск, 29 апреля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины обстреляли из минометов пограничный пункт в Курской области, заявил 29 апреля глава региона Роман Старовойт.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Утро в приграничном Рыльском районе было неспокойным. Около 8:00 (совпадает с мск) из миномётов был обстрелян пункт пропуска в селе Крупец», — написал он в телеграм-канале.

Старовойт добавил, что ответным огнём российских пограничников и военных огневые точки были подавлены. Жертв и разрушений нет с российской стороны нет, заключил он.