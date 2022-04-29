Ростов-на-Дону, 29 апреля, 2022, 09:08 — ИА Регнум. В Россию прибыли ещё более 15 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом 29 апреля сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM Беженцы в электричке следуют из Таганрога в Ростов-на-Дону

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 15 тысяч граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области с 19 февраля действует режим ЧС. За этот период в Россию эвакуировали около 1 млн человек.