Москва, , 08:58 — REGNUM О героических действиях ефрейтора Владислава Анфалова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины рассказали 29 апреля в Минобороны России.

Министерство Обороны России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Анфалов, находясь на наблюдательном посту, выявил наступление группы противника численности около 20 человек под прикрытием миномётного огня. Ефрейтор доложил о действиях противника и открыл по нему огонь из стрелкового оружия, первым выстрелом уничтожив гранатомётчика.

По итогам боестолкновения все участники диверсионной группы были уничтожены, попытка прорыва в населённый пункт была пресечена.

В министерстве отметили смелость и решительность Анфалова.