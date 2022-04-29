Мехико, , 08:54 — REGNUM Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил в парламент проект по реформированию конституции в сфере организации выборов. Об этом 29 апреля сообщил руководитель общественных связей администрации главы государства Хесус Рамирес Куэвас.

Флаг Мексики

«Президент Лопес Обрадор представил инициативу конституционной реформы в электоральной сфере, цель которой состоит в том, чтобы гарантировать чистые и свободные голосования, утвердить народную волю и никогда не возвращаться к временам фальсификаций на выборах», — уточнил Куэвас в своём Twitter.

Согласно предлагаемой инициативе, действующий институт организации выборов INE должен быть упразднен. Кроме того, предусматривается сокращение в два раза числа федеральных депутатов и сенаторов.