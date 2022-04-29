София, , 08:34 — REGNUM Болгарию после прекращения поставок газа из России ждут хаос и разорение. Об этом пишет портал Dir. bg, опросивший болгарских экспертов и бизнесменов.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, критической проблемой станет прекращение работы промышленных предприятий.

«Наступит хаос. В 2021 году Болгария использовала 3,2 млрд кубометров газа, из которых более 75% поступило из России, остальные — около 300 млн — из Азербайджана и около 250 млн из различных источников сжиженного газа», — отметил бывший заместитель министра энергетики Явор Куюмджиев.

По его словам, без российских поставок Болгарии будет не хватать 2,5 млрд кубометров газа, восполнить которые невозможно.

Кроме того, без российского газа ближайшей зимой могут также остаться большинство больниц.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля Газпром полностью остановил поставки газа болгарской «Булгаргаз» и польской PGNiG, поскольку не получил от указанных компаний платежи в рублях за апрельские поставки газа.

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков сообщил, что болгарское правительство не пойдет на условия РФ по поставкам газа. Он добавил, что созданные запасы голубого топлива республики закончатся примерно через месяц.