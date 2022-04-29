Нью-Дели, , 08:30 — REGNUM В Индии власти столичного региона Дели в связи с рекордной жарой и нехваткой угля предупреждают о возможных перебоях в подаче электроэнергии на такие важные социальные объекты, как больницы и метро. Об этом со ссылкой на заявление регионального правительства 29 апреля сообщает телеканал India Today.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

правительство национального столичного региона Дели «Из-за перебоев в подаче электроэнергии на электростанциях Дадри-II и Унчахар могут быть проблемы на многих важных объектах, включая метро и государственные госпитали».

С просьбой обеспечить электростанции необходимым количеством угля, чтобы помочь избежать прекращения работы ключевых госучреждений Дели, к федеральному правительству обратился министр энергетики региона Сатьендар Джаин.

В настоящее время в Нью-Дели установилась рекордная жара, в ближайшие ожидается достижение температуры воздуха +45… +46 °C, что на шесть градусов превысит сезонную норму. По данным телеканала, с проблемой нехватки угля сталкиваются электростанции не только столичного региона, но и по всей стране.

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