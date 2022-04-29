Вашингтон, 29 апреля, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Соединенным Штатам не удалось подтвердить приписываемые России западными странами случаи применения химического оружия на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

Отвечая на вопрос, появилась ли какая-то новая информация об этих утверждениях, он заявил, что это лучше обсуждать за закрытыми дверями.

«Но что касается применения химического оружия, я думаю, что здесь можно сказать, что мы ещё не подтвердили факт применения, но это то, на чём мы весьма сосредоточены», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) уведомлен о возможных провокациях со стороны киевского режима с применением химического оружия.

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