Донецк, 29 апреля, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Донецкий город Ясиноватая попал под обстрел украинских вооружённых формирований. Об этом 29 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В 8:02 с украинских позиций в Авдеевке был открыт огонь по Ясиноватой. Всего выпущено три снаряда калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела Первомайска в ЛНР пострадали четыре человека.