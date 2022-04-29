Первомайск, ЛНР, 29 апреля, 2022, 08:04 — ИА Регнум. За последние сутки киевские боевики шесть раз произвели обстрелы Первомайска в Луганской Народной Республике (ЛНР), в результате чего получили ранения четыре мирных жителя. Об этом 29 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

Уточняется, что за указанный период было зафиксировано шесть обстрелов со стороны украинских нацистов, в ходе которых ими было выпущено по Первомайску 31 снаряд калибра 152 мм и 20 ракет из реактивных систем залпового огня «Град».

«В результате обстрелов ранено четыре мирных жителя», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Хабаровский край прибыл первый железнодорожный состав с вынужденными переселенцами из Донбасса и с Украины.