Скопье, 29 апреля, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Глава федерации профсоюзов работников образования и науки Северной Македонии Яким Неделков 28 апреля объявил о прекращении забастовки педагогов, продолжавшейся с 11 апреля. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

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Решение федерации Неделков объяснил приверженностью закону. Политик выразил уверенность в том, что повторной необходимости в забастовке не будет и власти пойдут навстречу федерации.

По словам Неделкова, в настоящее время ведутся консультации с юристами о возможной максимальной продолжительности забастовки. По одной из версий, забастовка не может длиться более 20 дней. Забастовка македонских педагогов началась 11 апреля и продолжалась до 28 апреля включительно.