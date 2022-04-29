Екатеринбург, 29 апреля, 2022, 07:11 — ИА Регнум. В аэропорту «Кольцово» Екатеринбурга сократили 67 сотрудников. Эту информацию подтвердили журналистам в пресс-службе воздушной гавани.

(сс) alexandergroshev Аэропорт «Кольцово»

На такую меру пришлось пойти для оптимизации затрат и обеспечения стабильной работы в нынешних условиях. К уменьшению численности персонала руководство организации прибегло впервые за последние годы. Ранее, даже в пандемию, коллектив удавалось сохранить.

Все кадровые мероприятия проводят в соответствии с трудовым законодательством, добавили представители аэропорта. И подчеркнули, что сотрудничают с органами власти, профсоюзами и центрами занятости для перевода своих сотрудников на другие предприятия Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажиропоток «Кольцово» упал на 30% по сравнению с допандемийным 2019 годом.