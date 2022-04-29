Братислава, , 07:06 — REGNUM Долгосрочная изоляция России невозможна и ЕС должен будет сотрудничать с Москвой после того, как специальная военная операция на Украине завершится. Об этом заявила вице-премьер Словакии Вероника Ремишова 28 апреля на пресс-конференции в штаб-квартире ООН.

Флаги Словакии и ЕС Daniel Antal

Она считает, что после окончания боевых действий Евросоюзу «придется интегрировать Россию». Ремишова также выразила мнение, что РФ не надо изолировать и превращать в аналог Северной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что политическая и экономическая изоляция России в долгосрочной перспективе невозможна, поскольку немецкая экономика нуждается в российском сырье.

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