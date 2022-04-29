Москва, , 06:59 — REGNUM Россия и Иран продолжат укреплять сотрудничество, несмотря на ситуацию вокруг Украины, заявил иранский посол в Москве Казем Джалали.

Флаги России и Ирана Minsvyaz.ru

«Несмотря на новые условия, мы с Россией совместно работаем, наши усилия сконцентрированы на том, чтобы сотрудничество продолжалось», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Конгрессе США призвали найти возможности для отстранения российской госкорпорации «Росатом» от строительства ядерных реакторов в Иране. По мнению конгрессмена Марка Грина, позволять российским компаниям участвовать в экономических проектах в условиях санкций Запада неразумно. В связи с этим он призвал главу Госдепа США найти альтернативные компании для участия в таких проектах.