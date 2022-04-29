Мадрид, 29 апреля, 2022, 06:59 — ИА Регнум. Глава минздрава Испании Каролина Дариас прибыла с официальным визитом в Гондурас. Об этом пишет агентство EFE.

(cс) Manuel J. Armas. Gabinete de Comunicación del Parlamento de Canarias Каролина Дариас

В Гондурасе испанского министра примут президент страны Сиомара Кастро, министр здравоохранения Хосе Мануэль Матеу и другие официальные лица.

Повестка дня Дариас в Тегусигальпе включает доставку 254 тысяч детских вакцин от COVID-19 фирмы Pfizer из Испании в дополнение к 280 тысячам доз для взрослых, которые были переданы как на двусторонней основе, так и через механизм Covax.