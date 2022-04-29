Панама, , 06:16 — REGNUM Законопроект, который регулирует использование и коммерциализацию криптоактивов в Панаме, принят Национальной ассамблеей (парламентом) республики. Об этом 28 апреля сообщило агентство Reuters на законодательный орган.

Криптовалюта Иван Шилов © ИА REGNUM

Документ поддержали 38 депутатов. Еще двое проголосовали против. Законопроект передан на подпись президенту Панамы Лаурентино Кортисо.

Принятый парламентом документ позволяет выплачивать налоги, используя криптовалюты, а также регулируют торговлю и использование криптоактивов в стране. Кроме того, в законопроекте прописан механизм выпуска цифровых ценных бумаг и запуска новых платежных систем.

Автор инициативы депутат Габриэль Сильва заявил, что власти не стали ограничиваться только криптовалютами, и решили включить в закон различные виды криптоактивов, к числу которых, по его словам, можно отнести произведения искусства.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля портал Cubadebate передал информацию о том, что Центробанк Кубы начнет выдавать организациям лицензии на использование криптовалюты для финансовых операций.

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