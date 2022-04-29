Берлин, 29 апреля, 2022, 05:59 — ИА Регнум. Германия и Греция готовятся увеличить поставки газа в Болгарию и Польшу, в которые Россия ранее решила не экспортировать свое голубое топливо. Об этом 29 апреля сообщило издание Financial Times со ссылкой на информацию германского и греческого газовых операторов.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

По утверждениям журналистов, на планы Берлина и Афин указывает увеличение объемов бронирования газовых мощностей через соединение Кулата (Болгария) — Сидирокастро (Греция), а также рост прокачки газа через немецко-польский пункт Малнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля Газпром полностью остановил поставки газа болгарской «Булгаргаз» и польской PGNiG, поскольку не получил от указанных компаний платежи в рублях за апрельские поставки газа.

28 апреля официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов заявил, что Польша продолжает покупать российское голубое топливо через Германию. По его словам, именно этим объясняются заявления польских властей о том, что Варшава не нуждается в газе из России.

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков сообщил, что болгарское правительство не пойдет на условия РФ по поставкам газа. Он добавил, что созданные запасы голубого топлива республики закончатся примерно через месяц.