Сеул, 29 апреля, 2022, 05:27 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 50 568 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Из них всего 30 прибыли в республику из-за границы, остальные случаи заражения связаны с распространением инфекции внутри страны. Центр отмечает, что уже второй день подряд в Южной Корее выявляют менее 60 тыс. инфицированных ежесуточно. При этом на протяжении прошедшей недели заболеваемость COVID-19 в республике продолжает снижаться.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло17 194 616. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 136 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 22 724 человека.