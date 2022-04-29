Пекин, 29 апреля, 2022, 05:22 — ИА Регнум. Китайское учреждение опубликовало серию информационных продуктов для поддержки научных исследований по целям устойчивого развития стран БРИКС, согласно Форуму БРИКС по большим данным для устойчивого развития, который состоялся в Пекине в 27 апреля, сообщает агентство Синьхуа.

Алена Телегуз Экология

Продукты включают данные из стран БРИКС, собранные спутником SDGSAT-1, и пространственное распределение глобальной непроницаемой поверхности с 2000 по 2020 год с разрешением 30 метров. Также включено пространственное распределение основных населенных пунктов в городах с населением более 300 000 человек в странах БРИКС с 2000 по 2020 год и пространственное распределение глобального лесного покрова в 2020 году с разрешением 30 метров.

Продукты были разработаны и опубликованы Международным исследовательским центром больших данных для целей устойчивого развития (CBAS), который является первым в мире исследовательским учреждением, предоставляющим услуги больших данных для Повестки дня Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития на период до 2030 года. CBAS построен и управляется Китайской академией наук.

Продукты основаны на прикладных потребностях стран БРИКС для достижения целей и были разработаны с использованием теории данных Big Earth и технологии обработки и анализа данных Big Earth. По словам члена Китайской академии наук и директора CBAS Го Хуадуна, они предоставляют оценочную информацию для целей стран БРИКС, включая человеческие следы, городское развитие и лесной покров.

Форум, проходивший с 26 по 27 апреля, был организован Китайской академией наук, Академией наук Южной Африки, Бразильской академией наук, Российской академией наук и Национальной академией наук Индии.