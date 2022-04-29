Брюссель, 29 апреля, 2022, 05:17 — ИА Регнум. Бунты ожидают Европу в связи с повышением стоимости жизни из-за отказа от российских энергоносителей. Такое заявление сделал руководитель аппарата у исполнительного вице-председателя Еврокомиссии Франса Тиммерманса Дидерик Самсом, сообщает 28 апреля издание The Times.

Цитата из к/ф «Первому игроку приготовиться». Реж. Стивен Спилберг. 2018. США Бунт

Самсом пояснил, что низкая стоимость жизни в странах Европы во многом достигалась за счёт ущерба окружающей среде и за счёт импорта российских энергоносителей. По мнению Самсома, высокие цены — это навсегда, прежний уровень жизни поддерживать будет невозможно, но сказать об этом открыто своим избирателям политики не решаются.

Кроме того, Самсом выразил уверенность в том, что в европейских странах неизбежны сильные волнения в обществе, а возможно, и бунты, так как у политиков нет инструмента для смягчения удара от резкого возрастания стоимости жизни.

По данным издания, в европейских магазинах идёт постепенный рост цен на продукты, а параллельно растут цены и на электроэнергию для населения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экономист, доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов пояснил, может ли Россия обойтись без экспорта на рынки ЕС.