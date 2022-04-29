Москва, 29 апреля, 2022, 04:55 — ИА Регнум. Параллельный импорт поможет сдержать рост цен в России на товары из-за границы, сообщает пресс-служба российского Минпромторга.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Наличие конкуренции в поставках продукции на внутренний рынок со стороны неофициальных импортеров позволит не только насытить рынок, но и сдержать рост стоимости импортируемой продукции», — рассказали в ведомстве.

Министерство отмечает, что Минюст России уже разрабатывает перечень продукции для параллельного импорта. После окончания всех работ список будет доступен на официальном сайте Минпромторга России.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко заявил, что параллельный импорт позволит снизить затраты российских жителей на приобретения ряда импортных товаров. По его словам, торговля такими товарами через интернет также поможет в развитии IT-отрасли в России.