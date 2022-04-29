Москва, 29 апреля, 2022, 03:49 — ИА Регнум. Площадь действующих на российской территории лесных пожаров за прошедшие сутки увеличилась почти в 2,5 раза, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

Cameron Strandberg Пожар

«На 00:00 мск 29 апреля на территории Российской Федерации действовало 43 лесных пожара на площади 7 004 га, по которым проводились работы по активному тушению», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что накануне общая площадь природных пожаров в России оценивалась в 2 907 гектаров. За 28 апреля в российских регионах удалось ликвидировать 170 очагов возгорания на общей площади 4 497 гектаров.

В настоящее время наибольшая площадь лесных пожаров зафиксирована в Курганской области — 3 358 гектаров. Также крупные очаги возгораний находятся в Амурской и Тюменской областях, а также в Туве, Хакасии, Бурятии и Красноярском крае.

В их ликвидации принимают участие 2838 человек личного состава и 821 единица спецтехники. Также к тушению пожаров привлекли 12 воздушных судов.