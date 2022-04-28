Тверь, 29 апреля, 2022, 01:47 — ИА Регнум. Ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) экс-главы Министерства экономического развития РФ Алексея Улюкаева удовлетворил суд первой инстанции в городе Твери. Об этом 28 апреля сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

Уточняется, что вопрос о досрочном освобождении Улюкаева был решён положительно ещё 27 апреля, но до вступления решения в силу экс-глава Минэкономразвития останется в колонии. Предположительно, Улюкаев сможет покинуть колонию к середине мая.

Поясняется, что прокуратура и администрация колонии не были против досрочного освобождения осуждённого и «отметили его хорошее поведение».

Напомним, экс-министр был задержан в ноябре 2016 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Суд установил, что Улюкаев просил взятку $2 млн за положительное решение по сделке, связанной с приобретением «Роснефтью» акций компании «Башнефть».

Экс-глава Минэкономразвития был осуждён на восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, Улюкаеву был назначен штраф в размере 130,4 млн рублей. Вину бывший чиновник не признал.

После УДО Улюкаеву будет запрещено занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением «организационно-распорядительных и административных функций».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам директора ФСИН Александра Калашникова, Улюкаев добросовестно трудится в библиотеке.